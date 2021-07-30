Министр обороны Белоруссии заявил о провокациях Запада против страны

Страны НАТО совершают провокационные действия в отношении Белоруссии, чтобы дискредитировать страну на международной арене, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

«Отмечается высокая активность применения беспилотных летательных аппаратов органами пограничной службы и подразделениями вооружённых сил сопредельных стран. Эти мероприятия могут быть составной частью подготовки провокационных действий в приграничных районах с целью создания новых информационных поводов для дискредитации Беларуси на международной арене», — цитирует Хренина БЕЛТА.

По его словам, военно-политическая обстановка вокруг страны остаётся сложной.

Он отметил, что страны Запада также оказывают давление на Белоруссию в политической, информационной и экономической сферах.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что страна фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада.