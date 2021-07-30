В Белоруссии заявили о гибридной агрессии со стороны Запада

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что страна фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия для достижения своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы», — заявил председатель КГБ Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в стране не обсуждался, однако при необходимости все вооружённые силы со всеми видами вооружения будут размещены незамедлительно.