В Белоруссии заявили о гибридной агрессии со стороны Запада

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Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что страна фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада.
В Белоруссии заявили о гибридной агрессии со стороны Запада
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия для достижения своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы», — заявил председатель КГБ Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в стране не обсуждался, однако при необходимости все вооружённые силы со всеми видами вооружения будут размещены незамедлительно. 

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