В Белоруссии заявили о гибридной агрессии со стороны Запада
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
«В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия для достижения своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы», — заявил председатель КГБ Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в стране не обсуждался, однако при необходимости все вооружённые силы со всеми видами вооружения будут размещены незамедлительно.