СК Белоруссии за год возбудил более 4500 дел об экстремизме

Следственный комитет Белоруссии с августа 2020 года возбудил 4691 уголовное дело, связанное с экстремизмом.

«С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряжённых с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи уточнили, что следственные подразделения возбудили «4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений».

Ранее стало известно, что суд в Белоруссии признал экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала «Белсата».