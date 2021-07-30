СК Белоруссии за год возбудил более 4500 дел об экстремизме

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Следственный комитет Белоруссии с августа 2020 года возбудил 4691 уголовное дело, связанное с экстремизмом.
СК Белоруссии за год возбудил более 4500 дел об экстремизме
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«С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряжённых с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи уточнили, что следственные подразделения возбудили «4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений».

Ранее стало известно, что суд в Белоруссии признал экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала «Белсата».

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