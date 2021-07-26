В Белоруссии возбудили более 4200 дел об экстремизме и терроризме

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В Белоруссии возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. Об этом заявил генпрокурор республики Андрей Швед.
В Белоруссии возбудили более 4200 дел об экстремизме и терроризме
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

«На сегодняшний день возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных с этими антиобщественными проявлениями», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Шведа, в суды к настоящему времени направили 803 дела в отношении 1116 человек, рассмотрено 704 дела.

В июне глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад намерен ввести новые санкции против белорусской стороны, чтобы в итоге вызвать новые протесты в республике.

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