В Белоруссии возбудили более 4200 дел об экстремизме и терроризме
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«На сегодняшний день возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных с этими антиобщественными проявлениями», — цитирует его БЕЛТА.
По словам Шведа, в суды к настоящему времени направили 803 дела в отношении 1116 человек, рассмотрено 704 дела.
В июне глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад намерен ввести новые санкции против белорусской стороны, чтобы в итоге вызвать новые протесты в республике.