Белоруссия признала экстремистскими информационные ресурсы «Белсата»

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Суд в Белоруссии признал экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала «Белсата». Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
Белоруссия признала экстремистскими информационные ресурсы «Белсата»
  • Reuters

«Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля», — отметила она в своём Telegram-канале.

По её словам, основанием для этого стали материалы проверки Управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией по Гомельской области.

В ведомстве напомнили, что распространение информации из экстремистских источников влечёт административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

В феврале минский суд приговорил двух журналисток «Белсата» к двум годам лишения свободы

Их признали виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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