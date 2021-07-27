Белоруссия признала экстремистскими информационные ресурсы «Белсата»
- Reuters
«Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля», — отметила она в своём Telegram-канале.
По её словам, основанием для этого стали материалы проверки Управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией по Гомельской области.
В ведомстве напомнили, что распространение информации из экстремистских источников влечёт административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
В феврале минский суд приговорил двух журналисток «Белсата» к двум годам лишения свободы.
Их признали виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.