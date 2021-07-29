В Госдуме назвали популистским бахвальством заявление депутата Рады про ядерное оружие

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что, если бы Украина сохранила ядерное оружие, она бы могла «шантажировать весь мир».

«Очередное популистское бахвальство про якобы шантаж всего мира... Украина удержалась как государство лишь благодаря тому, что отказалась от ядерного оружия, а не превратилась в криминальный анклав с ядерными ракетами. Да и кого бы они собирались шантажировать? Блок НАТО? Или Россию? Ни мы, ни они с шантажистами не договариваются. А просто запугивание на Россию не действует», — уверен депутат.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия высказал мнение, что, если бы Украина сохранила ядерное оружие, она бы могла «шантажировать весь мир».

По его мнению, бывший президент Украины Леонид Кравчук допустил «фатальную ошибку», когда «избавился» от ядерного оружия после подписания «ничего не значащего Будапештского меморандума».

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