В Совфеде прокомментировали заявление депутата Рады о ядерном оружии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что, если бы Украина сохранила ядерное оружие, она могла бы «шантажировать весь мир».

«Все эти депутаты нынешние, которые ниоткуда взялись, без опыта, без знаний, без понимания того, что было, без знания глубокого истории, развития Украины, делают заявления, как говорится, что им в голову вскочит. На самом деле, одно из немногих правильных решений, которое приняла Украина, — это то, что она отказалась от ядерного оружия. Она его содержать не смогла бы, а с учётом того, что периодически к власти на Украине приходили вообще неадекватные люди, особенно в период 2014 года, от них чего хочешь можно было ожидать», — объяснил сенатор.

Он добавил, что проблема Украины не в том, что она не обладает ядерным оружием.

«Проблема Украины в том, что они отказались от своего прошлого, отказались от общего с Россией и стали строить государство с чистого листа. Выдумывая и историю, и главные принципы внутренней политики», — уточнил он.

Ранее Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» высказал мнение, что, если бы Украина сохранила ядерное оружие, она бы могла «шантажировать весь мир».

По его мнению, бывший президент Украины Леонид Кравчук допустил «фатальную ошибку», когда «избавился» от ядерного оружия после подписания «ничего не значащего Будапештского меморандума».