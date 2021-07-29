В Эстонии ношение масок в общественном транспорте станет обязательным

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ношение масок в общественном транспорте станет обязательным в стране с понедельника, 2 августа.
В Эстонии ношение масок в общественном транспорте станет обязательным
  • Pixabay

«С 2 августа все пассажиры обязаны носить маску в общественном транспорте, поскольку там невозможно проверить, вакцинирован пассажир или нет», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что детям до 12 лет носить маску не нужно.

По словам премьера, правительство также решило ввести ограничения на количество участников массовых мероприятий. С 9 августа в помещениях в них могут принимать участие до 50, а на улице — до 100 человек.

В начале лета в Эстонии сняли требование об обязательном ношении масок в помещениях.

Ранее Кая Каллас во вторник, 27 июля, прервала отпуск из-за проблем в организации процесса вакцинации населения от коронавируса.

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