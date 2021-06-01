В Эстонии сняли требование об обязательном ношении масок в помещениях

В Эстонии с 2 июня требование о ношении масок в помещениях станет не обязательным, а рекомендуемым, сообщает правительство республики.

«Благодаря усилиям жителей Эстонии по борьбе с коронавирусом и активной вакцинации показатели инфицирования успешно снизились. Это даёт возможность изменить самое бросающееся в глаза требование эпохи коронавируса — превратить ношение маски из обязательного в рекомендательное», — заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

В то же время носить маску по-прежнему рекомендуется в закрытых многолюдных помещениях с плохой вентиляцией и в случае невозможности держать необходимую дистанцию, например, в общественном транспорте.

Кроме того, Департамент здоровья Эстонии имеет право требовать носить маску во время определённых мероприятий или в конкретных местах.

Вакцинация от коронавируса всех желающих началась в Эстонии 17 мая.