В Эстонии сняли требование об обязательном ношении масок в помещениях

Короткая ссылка
В Эстонии с 2 июня требование о ношении масок в помещениях станет не обязательным, а рекомендуемым, сообщает правительство республики.

«Благодаря усилиям жителей Эстонии по борьбе с коронавирусом и активной вакцинации показатели инфицирования успешно снизились. Это даёт возможность изменить самое бросающееся в глаза требование эпохи коронавируса — превратить ношение маски из обязательного в рекомендательное», — заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

В то же время носить маску по-прежнему рекомендуется в закрытых многолюдных помещениях с плохой вентиляцией и в случае невозможности держать необходимую дистанцию, например, в общественном транспорте.

Кроме того, Департамент здоровья Эстонии имеет право требовать носить маску во время определённых мероприятий или в конкретных местах.

Вакцинация от коронавируса всех желающих началась в Эстонии 17 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить