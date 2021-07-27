Премьер Эстонии прервала отпуск из-за проблем с вакцинацией в стране

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во вторник прервала отпуск из-за проблем в организации процесса вакцинации населения от коронавируса.

«Я прервала сегодня пятидневный отпуск, потому что анализ Госконтроля (Счётной палаты), который я попросила их сделать по антикризисному управлению во время второй волны (пандемии) коронавируса, чёрным по белому указал на серьёзные проблемы в организации вакцинации», — написала она в Facebook.

Она отметила, что, по данным Госконтроля, на складах в Эстонии находятся «тысячи доз неиспользованных вакцин».

«В то же время в Эстонии есть сотни тысяч людей, которые хотят и нуждаются в вакцине, но по каким-то причинам её не получили. Это недопустимая ситуация», — заявила она.

В начале лета в Эстонии сняли требование об обязательном ношении масок в помещениях.