Россия перебросила штурмовики в Таджикистан на учения у границ с Афганистаном

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Российские штурмовики Су-25 переброшены из Киргизии в Таджикистан на учения близ границы с Афганистаном. Об этом сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
Россия перебросила штурмовики в Таджикистан на учения у границ с Афганистаном
  • РИА Новости

«Звено самолётов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане для участия в трёхстороннем учении», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, манёвры пройдут 5—10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. российских военных примут участие в трёхстороннем учении в Таджикистане в 20 км от границы с Афганистаном. Всего в мероприятиях задействуют почти 1,5 тыс. военных из России, Таджикистана и Узбекистана и 300 единиц вооружения и военной техники.

В МИД России отмечали, что при необходимости Москва готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана и для этих целей российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения.

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