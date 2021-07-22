В МИД России пообещали не допустить агрессии против Таджикистана
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По словам дипломата, для этих целей российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения.
«В случае необходимости Российская Федерация предпримет все необходимые меры для недопущения агрессии или территориальных провокаций в соответствии с духом российско-таджикистанского стратегического партнёрства и союзничества», — пояснил Руденко.
Он добавил, что российские погранведомства ведут интенсивные контакты с коллегами из Таджикистана, активно задействуется инструментарий ОДКБ.
Ранее замглавы МИД России отметил, что Москва на безвозмездной основе продолжит оказывать помощь Душанбе в укреплении таджикско-афганской границы.
Российская военная база в Таджикистане будет усилена современной бронетехникой на фоне афганского обострения.