В МИД России пообещали не допустить агрессии против Таджикистана

При необходимости Москва готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, для этих целей российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения.

«В случае необходимости Российская Федерация предпримет все необходимые меры для недопущения агрессии или территориальных провокаций в соответствии с духом российско-таджикистанского стратегического партнёрства и союзничества», — пояснил Руденко.

Он добавил, что российские погранведомства ведут интенсивные контакты с коллегами из Таджикистана, активно задействуется инструментарий ОДКБ.

Ранее замглавы МИД России отметил, что Москва на безвозмездной основе продолжит оказывать помощь Душанбе в укреплении таджикско-афганской границы.

Российская военная база в Таджикистане будет усилена современной бронетехникой на фоне афганского обострения.