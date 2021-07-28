Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам в нормандском формате

Киев готов к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате и рассчитывает, что встреча состоится, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но всё зависит от России», — приводит телеканал «112 Украина» его слова на брифинге.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что проведение нормандского саммита станет возможным после избрания нового канцлера Германии.

Он также отмечал, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках данного формата.