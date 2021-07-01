Кулеба заявил о возможности проведения саммита «нормандской четвёрки» после выборов в ФРГ
В интервью изданию LIGA.NET украинский политик отметил, что в Киеве «всегда хотят провести этот саммит».
«Я думаю, Россия сейчас вошла в свой любимый режим ожидания. Они будут ждать, как закончатся выборы в Германии и Франции. Избрание нового канцлера Германии может стать неплохим контекстом для саммита «нормандской четвёрки», — сказал он.
Ранее Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках нормандского формата.
26 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии с вопросами о судьбе Донбасса и членстве Украины в НАТО.