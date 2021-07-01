Кулеба заявил о возможности проведения саммита «нормандской четвёрки» после выборов в ФРГ

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Проведение нормандского саммита станет возможным после избрания нового канцлера Германии, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью изданию LIGA.NET украинский политик отметил, что в Киеве «всегда хотят провести этот саммит».

«Я думаю, Россия сейчас вошла в свой любимый режим ожидания. Они будут ждать, как закончатся выборы в Германии и Франции. Избрание нового канцлера Германии может стать неплохим контекстом для саммита «нормандской четвёрки», — сказал он.

Ранее Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках нормандского формата.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии с вопросами о судьбе Донбасса и членстве Украины в НАТО.

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