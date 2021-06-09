В МИД Украины заявили о готовности к разговору с Лавровым в рамках нормандского формата

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках нормандского формата.

«Я готов к предметному разговору с министром иностранных дел Лавровым в четырёхстороннем нормандском формате как по вопросам безопасности, так и по политическим вопросам урегулирования», — заявил Кулеба в ходе брифинга по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

По его словам, Украина намерена добиться прогресса в переговорах.

Он поблагодарил Германию и Францию за прилагаемые в нормандском формате усилия.

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин в телефонном разговоре с советником госсекретаря США Дереком Шоллем призвал предотвратить завершение проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2».