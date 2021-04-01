Москалькова оценила итоги работы аппарата уполномоченного по правам человека в России

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала, что в 2020 году удалось защитить права около 500 тыс. обратившихся за помощью россиян.

Об этом Татьяна Москалькова рассказала в беседе с «Российской газетой».

«Каждый случай нарушения прав человека имеет свою историю и не похож на другие. За каждым обращением стоят живые судьбы людей, их горе и страдания, годы мытарств по разным инстанциям в поисках истины и справедливости», — прокомментировала Татьяна Москалькова.

Среди тех, кому удалось помочь, более 500 пациентов медицинского учреждения «Тульский областной противотуберкулёзный диспансер № 1», пожаловавшихся на нарушение санитарных требований и условий содержания, в том числе на ненадлежащее питание.

Также удалось помочь жителю г. Нововоронежа, одному из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получить квартиру по договору социального найма.

Ранее президент России Владимир Путин внёс кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.