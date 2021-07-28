В Ереване подтвердили договорённость о прекращении огня на границе
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Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.
«В МИД подтвердили договорённость о перемирии с 10:00 по местному времени, сообщив, что перемирие в основном соблюдается», — говорится в публикации.
В Минобороны Азербайджана ранее заявили, что в Баку приняли инициативу российской стороны объявить прекращение огня на армяно-азербайджанской границе.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на прошлой неделе отметила, что Россия с озабоченностью воспринимает любое усиление напряжённости на границе Армении и Азербайджана.