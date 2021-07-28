В Баку заявили, что приняли инициативу России о прекращении огня

В Минобороны Азербайджана заявили, что приняли инициативу российской стороны объявить прекращение огня на армяно-азербайджанской границе.

«Мы приняли инициативу российской стороны объявить прекращение огня на армяно-азербайджанской границе с 10:00 по бакинскому времени. Тем не менее армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать наши позиции, используя дополнительные танки и 120-мм миномёты», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

В армянском оборонном ведомстве, в свою очередь, заявили, что «азербайджанские подразделения, предпринявшие атаку в направлении армянских позиций, по состоянию на 09:20, неся потери, были отброшены на исходные позиции».

Ранее Армения и Азербайджан сообщили о раненных в боях на границе.