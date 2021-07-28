Армения и Азербайджан сообщили о раненных в боях на границе

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Минобороны Армении проинформировало о локальных боях на северо-восточном направлении границы с Азербайджаном.

«Примерно в 03:40 (02:40 мск) подразделения ВС Азербайджана в очередной раз предприняли провокацию и нарушили перемирие на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы», — приводит РИА Новости сообщение армянского Минобороны.

Как уточняется, идут локальные бои.

В армянском оборонном ведомстве заявили о двух раненых, информация о ещё пяти военнослужащих уточняется.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили об обстрелах со стороны Армении.  

«28 июля, начиная с примерно 00:50, подразделения Вооружённых сил Армении с боевых позиций... подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района», — подчеркнули в ведомстве.

Минобороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения в результате обстрела ВС Армении.

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