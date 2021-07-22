МИД России прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Россия с озабоченностью воспринимает любое усиление напряжённости на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Конечно, мы с озабоченностью воспринимаем любые проявления эскалации напряжённости на отдельных участках азербайджано-армянской границы. И, конечно, это крайне негативно влияет на региональную обстановку и не способствует нормализации диалога между Азербайджаном и Арменией, ведёт к неоправданным потерям среди населения двух стран», — приводит ТАСС её слова на брифинге с журналистами.

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью армянского военнослужащего на границе государств, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе конфликта.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что контакты с Азербайджаном по карабахскому вопросу осуществляются постоянно в рамках реализации трёхсторонних договорённостей.