В Кремле заявили, что контакты с Азербайджаном по Карабаху идут постоянно

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что контакты с Азербайджаном по карабахскому вопросу осуществляются постоянно в рамках реализации трёхсторонних договорённостей.
В Кремле заявили, что контакты с Азербайджаном по Карабаху идут постоянно
  • Reuters

Так он ответил на вопрос, планируются ли какие-то переговоры с азербайджанской стороной, после того как лидер России Владимир Путин встретился в Москве с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трёхсторонних договорённостей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз и осуществляются контакты и с армянской стороной, и с азербайджанской стороной», — сказал Песков.

Встреча Путина и Пашиняна состоялась в среду, 7 июля.

Как сообщалось, российский лидер поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах. В свою очередь, армянский и. о. премьера отметил, что после ввода миротворцев из России на территорию Нагорного Карабаха ситуация в регионе стабилизировалась. Пашинян также поблагодарил Путина за поставку в Армению вакцины «Спутник V».

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