В ЛНР заявили о выявлении украинских комплексов РЭБ

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населённых пунктов Золотое-4 и Болотенное в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.

«С целью недопущения фиксации нарушений со стороны 24-й и 79-й бригад противник в районах населённых пунктов Золотое-4 и Болотенное применил станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД», — сказал собеседник.

По его словам, в результате соответствующих действий украинских силовиков в районе Болотенного представители миссии ОБСЕ потеряли беспилотник.

Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в обстреле посёлка в Донбассе.