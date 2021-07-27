В ЛНР заявили о выявлении украинских комплексов РЭБ
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
«С целью недопущения фиксации нарушений со стороны 24-й и 79-й бригад противник в районах населённых пунктов Золотое-4 и Болотенное применил станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД», — сказал собеседник.
По его словам, в результате соответствующих действий украинских силовиков в районе Болотенного представители миссии ОБСЕ потеряли беспилотник.
Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в обстреле посёлка в Донбассе.