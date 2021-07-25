В ЛНР заявили о перехвате ударного беспилотника ВСУ

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Мазейкин заявил, что ополченцы перехватили украинский беспилотник с самодельным взрывным устройством, двигавшийся по направлению к Луганску.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Утром 24 июля средствами технической разведки был зафиксирован запуск беспилотного летательного аппарата. Благодаря слаженным действиям расчётов противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции «Тритон-М1» удалось осуществить перехват каналов управления БЛА и осуществить его принудительную посадку», — сказал Мазейкин.

По его словам, БПЛА был позднее обнаружен, он нёс на своём борту два самодельных боеприпаса. Специалисты ЛНР при изучении данных с бортового компьютера установили, что боеприпасы планировалось сбросить в районе республиканской администрации в центре Луганска.

Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в обстреле посёлка в Донбассе.