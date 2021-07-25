В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле посёлка в Донбассе

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что украинские военные открыли огонь из гранатомётов по подконтрольному ЛНР посёлку Калиново в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«С начала текущих суток боевики третьего батальона 24-й бригады ВСУ… с позиций в районе населённого пункта Новозвановка подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта, станкового противотанкового гранатомёта и крупнокалиберного стрелкового оружия район населённого пункта Калиново», — заявили в Народной милиции.

Уточняется, что ВСУ также продолжают размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории.

Ранее в ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела ВСУ.