В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле посёлка в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«С начала текущих суток боевики третьего батальона 24-й бригады ВСУ… с позиций в районе населённого пункта Новозвановка подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта, станкового противотанкового гранатомёта и крупнокалиберного стрелкового оружия район населённого пункта Калиново», — заявили в Народной милиции.
Уточняется, что ВСУ также продолжают размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории.
Ранее в ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела ВСУ.