В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела ВСУ
- РИА Новости
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«По приказу комбрига Мишанчука боевики 57-й бригады ВСУ с позиций в районе населённого пункта Новотошковское открыли миномётный огонь из 120-мм миномётов по прифронтовому населённому пункту Донецкий, выпустив десять мин. В результате данной провокации тяжёлые ранения получила мирная жительница 1960 года рождения», — сказал он.
По его словам, в данный момент пострадавшая находится в Кировской городской больнице.
Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских военных в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Луганское в Донбассе.