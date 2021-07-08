В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела ВСУ

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Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военные обстреляли посёлок Донецкий, в результате чего пострадала женщина.
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости
  • © Максим Захаров

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«По приказу комбрига Мишанчука боевики 57-й бригады ВСУ с позиций в районе населённого пункта Новотошковское открыли миномётный огонь из 120-мм миномётов по прифронтовому населённому пункту Донецкий, выпустив десять мин. В результате данной провокации тяжёлые ранения получила мирная жительница 1960 года рождения», — сказал он.

По его словам, в данный момент пострадавшая находится в Кировской городской больнице.

Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских военных в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Луганское в Донбассе.

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