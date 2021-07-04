В ЛНР заявили о работе комплекса РЭБ украинских военных в Донбассе
- © Oleksandr Ratushniak
- AFP
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ с целью подавления каналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населённого пункта Луганское зафиксировано применение станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ», — заявил представитель пресс-службы Народной милиции.
Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ.