В ЛНР заявили о работе комплекса РЭБ украинских военных в Донбассе

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Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских военных в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Луганское в Донбассе.
В ЛНР заявили о работе комплекса РЭБ украинских военных в Донбассе
  • © Oleksandr Ratushniak
  • AFP

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ с целью подавления каналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населённого пункта Луганское зафиксировано применение станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ», — заявил представитель пресс-службы Народной милиции.

Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ.

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