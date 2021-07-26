Экс-замминистра Украины призвал готовить армию к «освобождению» Донбасса

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Бывший заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак считает, что Киеву необходимо готовить армию к «освобождению» Донбасса.
Экс-замминистра Украины призвал готовить армию к «освобождению» Донбасса
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире телеканала Obozrevatel.

Грымчак считает, что возможность участия жителей самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в выборах в Госдуму «указывает на опасную тенденцию».

«В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придётся освобождать эту территорию тем или иным путём», — сказал Грымчак.

Он также выступил за решение вопроса политико-дипломатическим путём. При этом Грымчак заявил, что «армию надо готовить к возможному применению оружия».

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с решением ЦИК России позволить воспользоваться дистанционным электронным голосованием российским гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства на территории России, получившим гражданство в упрощённом порядке.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

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