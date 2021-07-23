Украина выразила протест из-за решения ЦИК России по голосованию на выборах в Госдуму

МИД Украины выразил протест в связи с решением ЦИК России позволить воспользоваться дистанционным электронным голосованием российским гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства на территории России, получившим гражданство в упрощённом порядке.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

По словам замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, гражданство Российской Федерации с 2016 по 2020 год получили около 1 млн украинцев, среди которых не только жители Донбасса.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к запланированным на сентябрь этого года выборам в Государственную думу Федерального собрания России путём участия в электронном голосовании», — говорится на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

По мнению МИД Украины, это нарушает нормы международного права.

20 июля ЦИК России утвердила порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, согласно которому подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале «Госуслуги» или mos.ru не ранее 2 августа и не позднее 00:00 мск 13 сентября.

Отмечается, что в этом году дистанционное электронное голосование будет применяться в семи регионах.

Подать заявления могут граждане России, зарегистрированные по месту жительства в одном из семи регионов, где применяется такое голосование: Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, города Москва и Севастополь.

Также воспользоваться дистанционным электронным голосованием могут граждане России, не имеющие регистрации по месту жительства на территории России, получившие гражданство в упрощённом порядке в соответствии с указом российского президента от 24 апреля 2019 года.