Экс-министр обороны ДНР готов выступить в ЕСПЧ по иску России против Украины

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил о готовности выступить в качестве свидетеля при рассмотрении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иска России против Украины.

Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.

«Если потребуется, я могу выступить свидетелем, рассказать, как все происходило. У меня остались материалы уголовного дела, которое завела на меня Украина», — рассказал Хакимзянов.

Собеседник издания отметил необходимость показать всему миру преступления киевских властей против мирного населения Донбасса. Он также акцентировал внимание на том, что сам сейчас находится под санкциями со стороны Евросоюза и Украины.

«Они против меня объявили санкции и продлили их на пять лет, Евросоюз. Порошенко объявлял на пять лет, сейчас Зеленский объявил на пять лет. ЕС еще в 2014 году вынес решение — страны Евросоюза объявили, Новая Зеландия и Австралия», — сказал Хакимзянов.

Экс-министр обороны ДНР добавил, что при необходимости готов выступить и по видеосвязи.

На прошлой неделе ЕСПЧ зарегистрировал первую в истории России межгосударственную жалобу против Украины.

В Москве преследовали цели обратить внимание мирового сообщества на «грубые и систематические нарушения прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение».

Позже в ЕСПЧ отказали России в применении обеспечительных мер к Украине.