ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер к Украине

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках её жалобы. Об этом говорится в сообщении суда.
ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер к Украине
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Там напомнили, что Москва просила отменить ограничения на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете, а также потребовать от Киева прекращения водной блокады Крыма.

Суд не счёл возможным применить статью 39 регламента, поскольку ситуация «не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба», отмечается в коммюнике.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. Ей присвоен номер 36958/21.

22 июля Россия впервые в своей истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины.

Москва намерена обратить внимание мирового сообщества на «грубые и систематические нарушения прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение».

С точки зрения российской стороны, неконституционный государственный переворот на Украине и продвижение в госорганы страны националистических сил стали основной причиной массовых нарушений прав человека в республике.

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