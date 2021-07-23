Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках её жалобы. Об этом говорится в сообщении суда.

Там напомнили, что Москва просила отменить ограничения на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете, а также потребовать от Киева прекращения водной блокады Крыма.

Суд не счёл возможным применить статью 39 регламента, поскольку ситуация «не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба», отмечается в коммюнике.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. Ей присвоен номер 36958/21.

22 июля Россия впервые в своей истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины.

Москва намерена обратить внимание мирового сообщества на «грубые и систематические нарушения прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение».

С точки зрения российской стороны, неконституционный государственный переворот на Украине и продвижение в госорганы страны националистических сил стали основной причиной массовых нарушений прав человека в республике.