ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер к Украине
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Там напомнили, что Москва просила отменить ограничения на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете, а также потребовать от Киева прекращения водной блокады Крыма.
Суд не счёл возможным применить статью 39 регламента, поскольку ситуация «не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба», отмечается в коммюнике.
Ранее сообщалось, что ЕСПЧ зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. Ей присвоен номер 36958/21.
22 июля Россия впервые в своей истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины.
Москва намерена обратить внимание мирового сообщества на «грубые и систематические нарушения прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение».
С точки зрения российской стороны, неконституционный государственный переворот на Украине и продвижение в госорганы страны националистических сил стали основной причиной массовых нарушений прав человека в республике.