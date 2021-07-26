Тихановская заявила, что не опасается применения российских войск в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не боится возможного применения российских войск на территории республики.

Так Тихановская ответила на вопрос о том, не опасается ли она использования ВС России против белорусской оппозиции, сообщает РИА Новости.

«Я не специалист. Мы стараемся общаться с теми, кто понимает что-то в военном деле. Не думаю, что это угроза», — сказала она.

На пике протестов в Минске, 27 августа 2020 года, президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из силовиков для помощи государству в случае необходимости. Позже Лукашенко отметил, что надеется на то, что использовать этот резерв не придётся.

В сентябре 2020 года государственные лидеры договорились о снятии резерва силовиков и его отправки в места постоянной дислокации.