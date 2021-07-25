Политолог прокомментировал слова Макогона о проблемах Украины после запуска «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление гендиректора ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что достройка «Северного потока — 2» сделает обеспечение энергетической безопасности Украины главной проблемой государства.
Политолог прокомментировал слова Макогона о проблемах Украины после запуска «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Для Украины «Северный поток — 2», обсуждение вокруг него — это средство шантажа, давления на жалость, на сочувствие у американцев и европейцев, чтобы выторговывать для себя всё время разного рода преференции», — добавил эксперт.

По его словам, украинская сторона и дальше продолжит делать заявления, суть которых будет заключаться в том, что «другие страны должны отказаться от всего и заняться Украиной».

Ранее Макогон заявил о том, что завершение газопровода «Северный поток — 2» сделает обеспечение энергетической безопасности Украины главной проблемой государства.

По мнению Макогона, транзит газа через Украину «связывает руки» России.

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