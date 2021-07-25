В Киеве рассказали о проблемах Украины после запуска «Северного потока — 2»

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Достройка «Северного потока — 2» сделает обеспечение энергетической безопасности Украины главной проблемой государства, заявил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в комментарии телеканалу «Украина 24».

«Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность. Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает, так как Украина до сих пор остаётся одним из основных транзитёров российского газа в Европу», — утверждает он.

По мнению Макогона, транзит газа через Украину «связывает руки» России. При этом он осудил соглашение США и ФРГ в отношении «Северного потока — 2».

Замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в среду, 21 июля, заявила, что Вашингтон и Берлин достигли договорённости по проекту трубопровода. Она отметила, что Германия обязуется добиваться санкций в отношении России в случае, если российская сторона будет использовать энергию «в качестве оружия» против европейских стран. Кроме того, ФРГ будет обязана добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.

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