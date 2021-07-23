В Госдуме прокомментировали решение ЕСПЧ отказать России в применении обеспечительных мер к Украине

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT решение ЕСПЧ отказать России в применении обеспечительных мер к Украине.

«Это требует дополнительной судебной работы. Первый раз мы подали на Украину (жалобу. — RT), и я думаю, что здесь есть моменты, которые дадут продолжение этих разбирательств, естественно. И в любом случае требуют тщательных судебных, предсудебных действий», — сказал депутат.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках её жалобы.

22 июля Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в европейский суд.