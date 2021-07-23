В Совфеде назвали политическим цинизмом отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер к Украине

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках её жалобы.
В Совфеде назвали политическим цинизмом отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер к Украине
  • Reuters

«То есть человеческие жизни, жизни детей, убитые люди, нераскрытые преступления — это всё недостаточно для обеспечительных мер. Это ещё раз говорит о двойных стандартах ЕСПЧ. Конечно, важнее же решать вопросы по однополым бракам. Обязывать Россию их признать. Чем вот эти вопросы, которые касаются жизней людей», — заявил сенатор.

Он добавил, что решение суда можно рассматривать как политический цинизм.

«Правильно сказали некоторые наши руководители: если иск вообще не будет принят и рассмотрен, то какой смысл дальнейшего пребывания в ЕСПЧ, если такое отношение к России? Эту структуру используют как карающий меч в отношении России и как броню для остальных европейских стран, в частности таких агрессоров, как Украина и другие страны, где преследуются люди по национальному признаку, по происхождению, по политическим взглядам. Жаль, во что превратился ЕСПЧ», — заключил Джабаров.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках её жалобы.

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