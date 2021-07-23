Россельхознадзор приостановил ввоз томатов белорусского экспортёра

Россельхознадзор с 26 июля приостановил ввоз на территорию России томатов белорусской компанией «Дорорс» из-за обнаружения на плодах вируса мозаики пепино.

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь указанным экспортёром», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничительная мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследования и предоставления информации о проведённых мероприятиях.

В мае Минсельхоз увеличил квоту ввоза в Россию томатов из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. тонн.