Россельхознадзор приостановил ввоз томатов белорусского экспортёра

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Россельхознадзор с 26 июля приостановил ввоз на территорию России томатов белорусской компанией «Дорорс» из-за обнаружения на плодах вируса мозаики пепино.
Россельхознадзор приостановил ввоз томатов белорусского экспортёра
  • Pixabay

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь указанным экспортёром», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничительная мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследования и предоставления информации о проведённых мероприятиях.

В мае Минсельхоз увеличил квоту ввоза в Россию томатов из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. тонн.

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