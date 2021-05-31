Минсельхоз России увеличил квоту ввоза томатов из Турции

Минсельхоз увеличил квоту ввоза в Россию томатов из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. тонн. Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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«Утвердить разрешённый объём ввоза в Российскую Федерацию товаров... классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 «Томаты свежие или охлаждённые», — 300 000 тонн», — отмечается в документе. В апреле Министерство сельского хозяйства России предложило увеличить квоту на ввоз томатов из Турции — до 300 тыс. тонн. В декабре 2020 года в Россельхознадзоре выразили обеспокоенность системным характером поставок заражённых томатов из Турции.