В Госдуме прокомментировали требования Киева к Западу из-за «Северного потока — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT требования Украины к Западу в связи с «Северным потоком — 2».

«Странно, что об этом говорит вице-премьер, потому что контракт на прокачку — это коммерческий контракт между одной коммерческой организацией и другой коммерческой организацией, поэтому понятно, что коммерческие организации работают на основе рыночных отношений», — заявил депутат.

По его словам, «Газпром» заинтересован в совместной работе с Украиной.

При этом Ананских отметил, что со стороны Киева должно поступить «интересное коммерческое предложение».

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Киев должен получить гарантии сохранения транзита, а также гарантии, касающиеся «территориальной целостности и суверенитета», по завершении строительства трубопровода «Северный поток — 2».