В Госдуме прокомментировали требования Киева к Западу из-за «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«Странно, что об этом говорит вице-премьер, потому что контракт на прокачку — это коммерческий контракт между одной коммерческой организацией и другой коммерческой организацией, поэтому понятно, что коммерческие организации работают на основе рыночных отношений», — заявил депутат.
По его словам, «Газпром» заинтересован в совместной работе с Украиной.
При этом Ананских отметил, что со стороны Киева должно поступить «интересное коммерческое предложение».
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Киев должен получить гарантии сохранения транзита, а также гарантии, касающиеся «территориальной целостности и суверенитета», по завершении строительства трубопровода «Северный поток — 2».