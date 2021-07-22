Кулеба счёл пропагандой обращение России в ЕСПЧ с жалобой против Украины

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что обращение России в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины преследует «пропагандистские цели».

Такое мнение он выразил в эфире канала «Украина 24».

«Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворённым и он подан Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и траты времени на написание ответа, у этого заявления не будет», — цитирует министра ТАСС.

Жалоба против Украины в ЕСПЧ была подана на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и содержит сведения о ряде нарушений со стороны официального Киева.

В их числе ответственность украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, включая события «майдана» в Киеве, в Доме профсоюзов в Одессе и Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции и другие.

В Кремле назвали обращение закономерным.