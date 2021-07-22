Песков назвал закономерным обращение России в ЕСПЧ с жалобой против Украины
- Reuters
Песков отметил, что «это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации».
Ранее сообщалось, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Отмечается, что это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в европейский суд.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины.