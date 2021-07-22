Сенатор Климов прокомментировал жалобу России на Украину в ЕСПЧ

Член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал решение России подать жалобу на Украину в ЕСПЧ.

«Мы должны приучать европейцев к тому, что Россия будет защищать свои интересы, в том числе и посредством международных судебных институтов... России надо научиться подавать такого рода жалобы быстро, как только возникает какое-то спорное событие, и не только в адрес Украины», — заявил сенатор в беседе с изданием «Взгляд».

Что касается реакции Киева на жалобу России в ЕСПЧ, то, по мнению Климова, там сделают вид, что реального значения этот шаг не возымеет.

«Скорее всего, отнесутся к этому как к пропагандистской деятельности, которую якобы проводит Россия. Но это же сделано не для Киева. Это сделано для того, чтобы международная общественность правильно ориентировалась в политической ситуации», — заключил собеседник.

Ранее постпред России в Совете Европы посол Иван Солтановский высказался о процессе рассмотрения межгосударственной жалобы России против Украины в ЕСПЧ.