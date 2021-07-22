Постпред в СЕ высказался о сроках рассмотрения жалобы России в ЕСПЧ
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Он отметил, что «имеющийся опыт рассмотрения ЕСПЧ межгосударственных дел показывает, что априори ответить на этот вопрос крайне сложно».
«Ранее на рассмотрение подобных жалоб уходили многие годы», — цитирует РИА Новости Солтановского.
Ранее сообщалось, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Отмечается, что это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в европейский суд.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обращение России в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины, заявил, что «отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это всё-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась».