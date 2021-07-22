Постпред в СЕ высказался о сроках рассмотрения жалобы России в ЕСПЧ

Постоянный представитель России в Совете Европы посол Иван Солтановский высказался о процессе рассмотрения межгосударственной жалобы России против Украины в Европейском суде по правам человека.

Он отметил, что «имеющийся опыт рассмотрения ЕСПЧ межгосударственных дел показывает, что априори ответить на этот вопрос крайне сложно».

«Ранее на рассмотрение подобных жалоб уходили многие годы», — цитирует РИА Новости Солтановского.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Отмечается, что это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в европейский суд.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обращение России в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины, заявил, что «отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это всё-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась».