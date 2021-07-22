Клишас прокомментировал подачу Россией жалобы против Украины в ЕСПЧ

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал обращение России в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой по поводу действий Украины.
Клишас прокомментировал подачу Россией жалобы против Украины в ЕСПЧ
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Он выразил надежду, что «подача Россией жалобы привлечёт внимание европейского и всего мирового сообщества к фактам систематического грубого нарушения украинскими властями основополагающих прав и свобод человека».

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Отмечается, что это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в европейский суд.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обращение России в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на действия Украины, заявил, что «отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это всё-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась».

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