В МИД России объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной
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Дипломат напомнил о заявлении белорусского лидера Александра Лукашенко о раскрытии спящих террористических ячеек, действия которых координировались в том числе с Украины.
«Причём 1 июля была пресечена попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка. Минску пришлось серьёзно усилить охрану границы с Украиной, откуда ввозятся оружие и боеприпасы для радикалов», — пояснил Руденко.
В начале июля президент Белоруссии поручил погранвойскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступления из соседнего государства внушительного количества оружия.
Также он рассказал о завершении масштабной антитеррористической операции на территории государства.