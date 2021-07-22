В МИД России объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной

Минску пришлось усилить охрану границы, так как с территории Украины в Белоруссию завозится оружие и боеприпасы для радикалов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.

Дипломат напомнил о заявлении белорусского лидера Александра Лукашенко о раскрытии спящих террористических ячеек, действия которых координировались в том числе с Украины.

«Причём 1 июля была пресечена попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка. Минску пришлось серьёзно усилить охрану границы с Украиной, откуда ввозятся оружие и боеприпасы для радикалов», — пояснил Руденко.

В начале июля президент Белоруссии поручил погранвойскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступления из соседнего государства внушительного количества оружия.

Также он рассказал о завершении масштабной антитеррористической операции на территории государства.