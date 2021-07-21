Грызлов заявил о вооружённых акциях Киева против гражданского населения Донбасса

Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что киевские власти активизируют вооружённые акции в Донбассе против гражданского населения.

«Власти Киева активизируют вооружённые акции, в том числе против гражданского населения. Совсем недавно (16 июля) украинские военные совершили теракт на газопроводе в Будённовском районе Донецка», — цитирует его РИА Новости.

В июне Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.

8 июля официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военные обстреляли посёлок Донецкий, в результате чего пострадала женщина.