Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе

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Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.
Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе
  • РИА Новости

«В течение нескольких недель можно наблюдать значительное снижение количества нарушений», — цитирует РИА Новости Грызлова.

Он рассказал, что, «по сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было — соответственно, не открывался и ответный огонь».

«Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер и обострения на линии соприкосновения возникают с учётом политических процессов на Украине и вокруг неё», — добавил Грызлов.

Ранее представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляло, что украинские военные обстреляли западную окраину Горловки из миномётов.

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