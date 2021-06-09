Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.

«В течение нескольких недель можно наблюдать значительное снижение количества нарушений», — цитирует РИА Новости Грызлова.

Он рассказал, что, «по сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было — соответственно, не открывался и ответный огонь».

«Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер и обострения на линии соприкосновения возникают с учётом политических процессов на Украине и вокруг неё», — добавил Грызлов.

Ранее представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляло, что украинские военные обстреляли западную окраину Горловки из миномётов.