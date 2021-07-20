Лукашенко назвал Белоруссию самым безопасным государством в мире

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал страну «самым безопасным государством в мире», комментируя вопросы нелегальной миграции.
Лукашенко назвал Белоруссию самым безопасным государством в мире
  • РИА Новости

Он отметил, что считает странным поведение ЕС, который вводит санкции против белорусских властей и при этом ждет усиления мер со стороны Минска по противодействию нелегальной миграции в Европу.

«Сегодня Беларусь является самым безопасным государством в мире. И что? Они хотят, чтобы я сейчас увеличил в пять раз органы пограничной службы, пограничные войска и вывел на границу? Платить кто будет за это? В условиях удушения нашего народа и нашего государства кто будет платить?» — приводит БЕЛТА его слова.

Ранее Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.

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