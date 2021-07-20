В Крыму назвали сотрясанием воздуха слова Порошенко о «возвращении» полуострова

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пообещал за год отобрать Крым у России.

«Такое заявление ни на чём не основано, это сотрясание воздуха... Это не что иное, как чистой воды пиар, который рассчитан на то, чтобы снова засветиться в СМИ», — рассказал Гемпель.

Он призвал прекратить подобные провокации в отношении крымчан.

«Крым вернулся в состав России навсегда», — заключил собеседник RT.

Ранее Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.