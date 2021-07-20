В Крыму назвали сотрясанием воздуха слова Порошенко о «возвращении» полуострова
- РИА Новости
«Такое заявление ни на чём не основано, это сотрясание воздуха... Это не что иное, как чистой воды пиар, который рассчитан на то, чтобы снова засветиться в СМИ», — рассказал Гемпель.
Он призвал прекратить подобные провокации в отношении крымчан.
«Крым вернулся в состав России навсегда», — заключил собеседник RT.
Ранее Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России.
Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.