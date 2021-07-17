Эксперт рассказал о «крушении иллюзий» Киева относительно «Северного потока — 2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT призыв украинского дипломата Олега Шамшура готовиться «к худшему сценарию», согласно которому «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию.

«Насчёт того, чтобы быть реалистами, — это, конечно, хорошо. Никто не возражает. Желательно было раньше начинать, а не рассказывать до последнего момента, что «Северный поток — 2» не будет построен», — пояснил Митрахович.

Он отметил, что Украина переживает «масштабное социально-психологическое разочарование» в западной поддержке по «Северному потоку — 2».

«Переживает масштабное крушение иллюзий по этому вопросу, которые были у большого количества населения и правящего класса. Что же, иногда действительно приходится с иллюзиями расставаться», — заявил специалист.

Эксперт напомнил, что действующий контракт на транзит газа заключён до конца 2024 года, поэтому вне зависимости от того, будет ли «Газпром» прокачивать через Украину газ или не будет, он всё равно будет обязан платить, как будто он транзитирует 40 млрд куб. м газа в год.

«Что касается периода после 2024 года, то тут вопрос к Украине: готова ли она будет предложить какие-то условия, которые будут выгодны для транспортировки газа через её территорию с учётом имеющихся конкурентных маршрутов», — заключил аналитик.

Ранее Шамшур призвал готовиться «к худшему сценарию», согласно которому «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию.