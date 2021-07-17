Зеленский расширил полномочия Нацсовета Украины по телевидению

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий расширение полномочий Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

«В законе... определяются вопросы обеспечения и организации работы НСТР, оплаты труда её членов и досрочного прекращения их полномочий», — говорится в публикации.

В тексте документа также прописан порядок представления кандидатур на должности в Нацсовете по телевидению и радиовещанию. Для «более прозрачного назначения членов» НТСР глава государства вправе организовать конкурсную комиссию для проведения отбора кандидатов на вакантные должности по своей квоте и назначить их своим указом.

Кроме того, по закону Нацсовет по телевидению сможет проводить внеплановые безвыездные проверки в установленном порядке: регулятор должен уведомить телеканал об инспекции за пять дней.

На прошлой неделе украинский телеканал «Дом» в заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» показал карту России с Крымом. В связи с этим на канале начата проверка.